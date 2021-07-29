733,4 тысячи нижегородцев уже привились от коронавируса

Уже 733,4 тысячи жителей Нижегородской области привились от коронавруса. Эти данные озвучил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram-аккаунте.

– Спасибо, что боретесь вместе с нами, – обратился к привитым нижегородцам Давид Валерьевич.

Напомним, по данным от 26 июля привившихся в регионе было немногим больше 700 тысяч человек.

Сегодня в Нижегородскую область поступило 27 тысяч доз вакцины "Спутник V". А вчера в регион прибыла вакцина "Спутник Лайт".

Срок обязательной вакцинации в регионе продлили до 30 августа.

Вместе с тем ранее, 27 июля, в Нижегородской области установили новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом: 539 человек.

За последние сутки в регионе выявили 537 новых заражённых.

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