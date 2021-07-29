27 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступило в Нижегородскую область

27 тысяч доз вакцины "Спутник V" от коронавируса поступило в Нижегородскую область сегодня, 29 июля. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram-аккаунте.

А также Давид Валерьевич отметил, что всего в регион поставлено 788,3 тысячи доз "Спутник V".

Напомним, по последним данным, уже 733,4 тысячи жителей региона привились от коронавируса. 26 июля их число составляло немногим более 700 тысяч.

Также вчера днём в Нижегородскую область поступила вакцина "Спутник Лайт".

Срок обязательной вакцинации в регионе продлили до 30 августа.

Вместе с тем ранее, 27 июля, в Нижегородской области установили новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом: 539 человек.

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