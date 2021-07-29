Экс-начальнику финансового отдела нижегородского ГУФСИН дали год «условно»

В Нижнем Новгороде вынесли приговор экс=начальнику финансового отдела регионального ГУФСИН. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Решением суда он приговорен к одному году лишения свободы «условно».

Напомним, громкий скандал в службе исполнения наказания разгорелся еще в прошлом году. Тогда были возбуждены уголовные дела в отношении целого ряда высокопоставленных чиновников ведомства.

- Следствием и судом установлено, что в период с 2017 по 2020 года подсудимый совместно с руководителями структурных подразделений регионального ГУФСИН, располагая сведениями о поощрениях сотрудников Главного управления, незаконно требовали от подчиненных часть полученных ими денежных выплат. Суммы варьировались от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от размера получаемого материального поощрения. Таким образом, за два года им удалось получить 859 тысяч рублей.

Сейчас задержанный мужчина уже уволен из органов. Приговор в законную силу пока не вступил.