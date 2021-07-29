Прокуратура Нижегородской области проверит законность вырубки деревьев у Щелоковского хутора

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура проверит законность вырубки деревьев вблизи Щелоковского хутора. Совместно со специалистами Министерства экологии и природных ресурсов региона она запланировала выезд на место вырубки. Об этом информирует NewsRoom24 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что нижегородцы не раз жаловались на вырубку зелени для строительства второй очереди микрорайона "Цветы". Они считают, что деревья пилят на природоохранной территории. В мэрии Нижнего Новгорода сообщили, что вырубка ведётся законно, так как деревья пилят за пределами парка Щелоковский хутор.

Нижегородцы обращались в Министерство экологии Нижегородской области с просьбой расширить охранную зону Щелоковского хутора. Но в ведомстве им отказали. Сбор подписей против вырубки зелёных насаждений тоже не принёс результат.

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