Монтаж кабинок начался на колесе обозрения у нижегородской канатной дороги. ФОТО: "Регион-52 Нижний Новгород"

Кабинки начали устанавливать на строящемся колесе обозрения на площади Сенная в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в группе "Регион-52 | Нижний Новгород" ВКонтакте. Возведение нового объекта в городе продолжается очень стремительно.

– К колесу oбозрения на Сeнной сегодня пpивезли первые кaбинки, – сказано в группе. – Они пpoсторные, закрытые, с климат-кoнтролем. Говорят, что монтаж зaкончат уже на cлeдующей неделe.

А также автор публикации напомнил об обещанной ТикТок-кабинке. Ранее мы рассказывали, чем будет примечательно новое нижегородское колесо обозрения.

– Скоро увидим, как же выглядит эта ТикТок-кaбинка, о котоpoй все говорят! – добавили в группе.

Инвестор проекта ООО "Нерпа" рассказал, отчего будет зависеть цена билета:

– Стоимость билета на аттракцион будет меняться в зависимости от дня недели, времени суток и количества оборотов колеса. Варьироваться цены будут от 150 рублей с человека за 1 оборот колеса в будни с 10 до 12. Для детей дошкольного возраста (до 6 лет) посещение колеса будет бесплатным, маломобильные граждане и двое их сопровождающих смогут прокатиться на колесе за 150 рублей с человека за 1 оборот и 250 рублей за 2 оборота.

В том числе, как сообщает pravda-nn.ru, обсуждается вопрос предоставления скидок и льготных билетов для ряда групп населения.

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