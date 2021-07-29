Световой потолок установят на Большой Покровской к 800-летию Нижнего Новгорода

Праздничная иллюминация появится на главной улице Нижнего Новгорода. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Световой потолок установят на улице Большой Покровской в рамках оформления Нижнего Новгорода к празднованию 800-летия города. Об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода.

«Размещение светового потолка запланировано на участке от площади Минина до улицы Октябрьской», - уточнили в департаменте.

Сейчас рабочие ведут монтаж иллюминации. Световой потолок на Большой Покровской должен заработать не позднее 5 августа, заверили в мэрии.

Всего на оформление главной улицы Нижнего Новгорода предусмотрено 10,9 млн рублей.