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Общество29 июля 2021 9:15

Световой потолок установят на Большой Покровской к 800-летию Нижнего Новгорода

Его смонтируют и подключат до 5 августа
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Праздничная иллюминация появится на главной улице Нижнего Новгорода.

Праздничная иллюминация появится на главной улице Нижнего Новгорода.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Световой потолок установят на улице Большой Покровской в рамках оформления Нижнего Новгорода к празднованию 800-летия города. Об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода.

«Размещение светового потолка запланировано на участке от площади Минина до улицы Октябрьской», - уточнили в департаменте.

Сейчас рабочие ведут монтаж иллюминации. Световой потолок на Большой Покровской должен заработать не позднее 5 августа, заверили в мэрии.

Всего на оформление главной улицы Нижнего Новгорода предусмотрено 10,9 млн рублей.