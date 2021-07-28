Вопрос зачисления первоклассников в школы Нижнего Новгорода контролирует Минобр региона

Министерство образования Нижегородской области контролирует вопрос зачисления первоклассников в школы Нижнего Новгорода. Об этом заявила руководитель ведомства Ольга Петрова.

– До начала нового учебного года осталось чуть больше месяца. Не все родители будущих первоклассников успели заранее определиться с выбором школы. Поэтому именно сейчас возникает много вопросов, связанных именно с зачислением детей в ту или иную школу, – отметила министр образования. – Бывают ситуации, когда образовательная организация отказывает в приёме ребёнка, поскольку классы уже полностью укомплектованы.

Ольга Петрова напомнила о положении в школе №103 с углублённым изучением отдельных предметов в микрорайоне Верхние Печёры Нижнего Новгорода:

– По этим обращениям вопрос решается. Мы работаем в тесном контакте с департаментом образования мэрии города.

На официальном сайте нижегородского министерства образования, науки и молодёжной политики (https://minobr.government-nnov.ru/?id=255352) можно найти всю подробную информацию о приёме детей на обучение в 1 класс в 2021-2022 учебном году.

А также вопросы по поводу зачисления детей в первые классы нижегородцы могут задать по телефонам горячей линии городского департамента образования: 8 (831) 435-23-01, 435-22-78 – с 13:00 до 15:00 по будням.

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