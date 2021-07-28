К Новопокровскому кладбищу в Нижнем Новгороде присоединили еще два участка

К городскому кладбищу «Новопокровское» в Нижнем Новгороде будут присоединены еще два земельных участка - площадью 1159 квадратных метров и 316 квадратных метров. Соответствующее решение было принято на заседании городской Думы Нижнего Новгорода 28 июля.

- Их решено присоединить к границам муниципального кладбища, так как ранее там уже были произведены захоронения, - пояснили депутаты. – Сейчас земельные участки находятся в собственности Нижегородской области. Но предоставлены в бессрочное пользование МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода».

Напомним, ранее мы писали, что расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год выросли на 1,1 миллиард рублей. Соответствующие изменения в бюджет были одобрены депутатами на заседании городской думы Нижнего Новгорода. Значительная часть этих средств пойдет на помощь организациям, пострадавшим от коронавируса.