Новую подсветку смонтировали на Театральной лестнице

В Нижнем Новгороде завершился ремонт Театральной лестницы. Теперь она получила новую архитектурно-художественную подсветку. Сегодня качеств работ проверил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- В ходе проведенного ремонта лестницу выровняли, отремонтировали ступени и поручни, покрасили ограждения, установили новое освещение, в том числе архитектурно-художественную подсветку, - рассказал Юрий Шалабаев. – Получилось, на мой взгляд, очень красиво и качественно.

По словам мэра, для дополнительной подсветки лестницы установили восемь опор и 12 светоточек. До сдачи объекта подрядчику пришлось четыре раза перекрашивать лестницу из-за вандалов.

- Я прошу горожан не рисовать на отремонтированных объектах, - обратился к нижегородцам мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Прошу этого не делать. Это портит вид только что отреставрированных, отремонтированных объектов.

Юрий Шалабаев рассказал, что в этом году в Нижнем Новгороде 92 объекта получат архитектурную подсветку. В частности, будут подсвечены исторические памятники Минину и Пожарскому, Петру I, Ленину. Также будет организована подсветка автомобильных мостов Нижнего Новгорода - Канавинского, Мызинского и Молитовского. Кроме того, оборудуют подсветкой больше 30 объектов на Нижневолжской набережной и улице Рождественской.

- Новое освещение уже появилось на пешеходных мостиках над Зеленским и Похвалинским съездом, - рассказал Юрий Шалабаев. - Это создает праздничную атмосферу и соответствующее настроение у горожан, подчеркивает красивую архитектуру нашего города.