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Происшествия27 июля 2021 17:55

16-летнего парня убило током в Семеновском районе

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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16-летнего парня убило током в Семеновском районе.

16-летнего парня убило током в Семеновском районе.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Семеновском районе Нижегородской области убило током 16-летнего парня. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, днем 23 июля в дереве Елисеево 16-летний подросток по просьбе матери взялся покрасить газовую трубу, - рассказали следователи. Однако вскоре он замертво упал на зем-лю. Как показала судебно-медицинская экспертиза, причиной гибели мужчины стало поражением током.

При осмотре места происшествия следователям удалось установить, что газопровод и электрические провода находятся в непосредственной близости друг от друга.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - рассказали следователи. – В ходе расследования следователи оценят действия ресурсоснабжающих организаций, осуществлявших прокладку газопровода и подачу электроэнергии в дом без учета требований безопасности. Расследование этого дела продолжается.