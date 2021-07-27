Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2021 17:00

Новые остановочные павильоны установят на площади Свободы к 15 августа

В павильонах планируется открыть магазин цветов и заведение общепита
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новые остановочные павильоны установят на площади Свободы к 15 августа.

Новые остановочные павильоны установят на площади Свободы к 15 августа.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новые павильоны с остановочным комплексом планируется установить на площади Свободы к 15 августа. Сейчас работы там ведутся местными предпринимателями по заключенным договорам.

- Предположительно, работы закончатся в середине августа – к 15-му числу, - сообщает Newsroom24 со ссылкой на администрацию Нижегородского района. - По имеющейся информации, в павильонах планируется открыть заведение общепита, а также магазин цветов.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде ведется масштабное благоустройство. В частности, работы ведутся на улице Варварской – там укладывают плитку и меняют опоры освещения.