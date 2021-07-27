Новые остановочные павильоны установят на площади Свободы к 15 августа. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новые павильоны с остановочным комплексом планируется установить на площади Свободы к 15 августа. Сейчас работы там ведутся местными предпринимателями по заключенным договорам.

- Предположительно, работы закончатся в середине августа – к 15-му числу, - сообщает Newsroom24 со ссылкой на администрацию Нижегородского района. - По имеющейся информации, в павильонах планируется открыть заведение общепита, а также магазин цветов.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде ведется масштабное благоустройство. В частности, работы ведутся на улице Варварской – там укладывают плитку и меняют опоры освещения.