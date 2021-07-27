Правнук Чкалова принял участие в церемонии переименования нижегородского аэропорта

Правнук легендарного летчика Игорь Чкалов стал кандидатом в депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия – За правду» от Нижегородской области. Сегодня он принял участие в мероприятиях, приуроченных к переименованию нижегородского аэропорта Стригино в аэропорт имени Чкалова.

По словам Игоря Чкалова, три года назад при реализации проекта «Великие имена России» население Нижегородской области выбрало для аэропорта административного центра региона имя Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова. В прошлом году воздушная гавань Нижнего Новгорода официально получила имя Чкалова. 27 июля текущего года в аэропорту открыли инсталляции, которые связаны с Валерием Павловичем. Речь идет о мемориальном панно трансполярного беспосадочного перелета из СССР в США, бюсте Чкалова и временной экспозиции из Дома-музея в Чкаловске.

Организаторы стремятся продемонстрировать, что героями являются простые граждане. Они жили среди обычных людей. Патриотизм остается осознанным состоянием человека. Надо популяризировать достижения государства на примере исторических фактов, считает Игорь Чкалов.

Его видение развития Российской Федерации совпадает с повесткой обновленной партии «Справедливая Россия - За правду» и ее сопредседателя Захара Прилепина. Молодежь должна иметь возможность жить и работать в своей стране, а старикам надо платить заслуженную пенсию. Их должны уважать власти. «Поэтому я - человек команды Прилепина и горжусь этим», - подчеркнул Игорь Чкалов.

Отметим, что собеседник издания свыше 10 лет работает над сохранением истории своей семьи, увековечения памяти знаменитого нижегородца, представителя великой эпохи Валерия Чкалова. Сегодняшнее мероприятие во многом его личная заслуга.

Во вторник, 27 июля, в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени Валерия Чкалова открылась уникальная постоянная экспозиция, посвященная великому летчику из Нижегородской области В.П. Чкалову, его достижениям и роли в развитии гражданской авиации государства.

Так, на привокзальной площади терминала установили бюст героя. В экспозицию вошли инсталляции, которые раскрывают личность и талант Чкалова, его связь с Нижегородской областью и роль в истории. Элементы экспозиции распределили по пространству терминала на пути следования пассажиров. Они представляют собой сочетание мультимедийных и аналоговых инсталляций, исторических артефактов и специально созданных для аэропорта современных арт-объектов.