Авиашоу Кубка России пройдет в Нижнем Новгороде 12-15 августа

Авиашоу Кубка России по самолетному спорту, назначенное в Нижнем Новгороде на 12-15 августа, проведет московское ООО «Русские авиационные гонки». Об этом сообщается на портале госзакупок.

- Шоу должно пройти над акваторией Волги напротив стадиона «Нижний Новгород», - говорится в документации на портале. – Каждый пилот должен будет пройти воздушную трассу с выполнением фигур высшего пилотажа. Уже известно, что зрители увидят горизонтальную восьмерку, встречный проход двух самолетов, косую петлю.

По итогам аукциона, прошедшего 14 июля, победителем признано ООО «Русские авиационные гонки». Это шоу обойдется бюджету в 6,9 миллионов рублей.