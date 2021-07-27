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Общество27 июля 2021 13:37

Иманбек и Swanky Tunes выступят на Столице закатов 31 июля

Завершится фестиваль фейерверком от арт-студии из Костромы
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Очередной фестиваль Столица закатов, запланированный на 31 июля, станет настоящим подарком для любителей цифровой музыки. В субботу на Нижневолжской набережной выступят Иманбек, Swanky Tunes и Going Deeper.

- По завершении выступления Иманбека фейерверк от арт-студии «Пиромагия» из Костромы, - рас-сказали организаторы. - Они участники и призеры многих российских фестивалей пиротехнического искусства.

Программа шестого дня фестиваля «Столица закатов» начнется с выступления группы Going Deeper в 19:00. В 20:15 перед нижегородцами выступит Swanky Tunes. А в 21:30 горожан ожидает выступ-ление Иманбека.

Напомним, ранее мы писали, что возле Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде началось возведение сцены к гала-концерту в юбилей города. Эта сцена будет оборудована прямо на воде и станет самой большой в России.