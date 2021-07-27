Десятки детских садов эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за сообщений о минировании 26 июля

В нижегородских детских садах прошла волна сообщений о минировании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Срочная эвакуация была объявлена в десятках детских садов Нижнего Новгорода 26 июля из-за сообщений о минировании. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в силовом ведомстве.

«Прошла веерная рассылка по электронной почте. В письме сообщалось о якобы заложенном взрывном устройстве», - рассказал источник.

За пару часов письма поступили более чем в 20 учреждений. Детей срочно эвакуировали и разместили в ближайших детсадах, а воспитатели написали родителям, что прошла «плановая эвакуация» и попросили по возможности забрать детей пораньше.

Во всех МДОУ, получивших тревожное письмо, была проведена проверка – к счастью, угроза не подтвердилась.