Электричество на трёх улицах Нижнего Новгорода отключили 27 июля

Сегодня, 27 июля, в двух районах Нижнего Новгорода произошло плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщило городское управление ГО ЧС.

Без света с 09:00 до 17:00 остались жители Приокского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в доме №23 по улице Пятигорская и доме №2а по улице Батумская.

В Нижегородском районе без электричества с 08:00 до 17:00 остались дома по улице Ошарская (№39а, 52а).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, что в последнее время плановые работы в Приволжской столице проходят регулярно, а отключения, в основном, затрагивают всего несколько улиц. Так, 23 июля, электроснабжение отключали на улице Лысогорской и проспекте Героев. Света не было всего в пяти домах.

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