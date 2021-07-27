Попавший на балкон окурок стал причиной крупного пожара в Ленинском районе

Из горящего дома спасли 15 человек. Фото: СОЦСЕТИ

Серьезный пожар случился минувшим вечером в одном из домов на улице Адмирала Макарова в Ленинском районе. Там около семи часов вечера загорелся балкон на четвертом этаже – вероятнее всего, из-за небрежно брошенного окурка.

«На момент прибытия первых подразделений происходило горение балкона на четвертом этаже, площадь пожара составила 20 квадратных метров», - рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области

Из горящей девятиэтажки было спасено 15 человек, в том числе двое детей. Еще 25 человек эвакуировались самостоятельно. 79-летняя пенсионерка была доставлена в больницу, она отравилась продуктами горения.