Российские волейболистки разгромили сборную Аргентины на групповом этапе Олимпиады в Токио

Российские волейболистки со счетом 3:0 (25:19, 25:15, 25:13) обыграли команду Аргентины в матче группового этапа на Олимпиаде в Токио, который состоялся 27 июля.

По началу счет был равный, но постепенно россиянки начали наращивать игровое преимущество. После обидного момента с участием Эрики Меркадо счет почти сравнялся. На площадку вышла волейболистка, представляющая Нижегородскую область, Дарья Пилипенко. Чтобы немного сбить настрой разыгравшихся соперниц, россиянки взяли тайм-аут, а затем челлендж на просмотр видеоповтора. Сет завершился со счетом25:19.

После перерыва россиянки выглядели на площадке еще более уверенными. На позицию либеро вновь вышла Анна Подкопаева, сменившая нижегородку еще в первом сете. Аргентинкам удалось сделать счет 6:7, но команда Российского Олимпийского комитета быстро вернула себе игровое преимущество и начала его наращивать. Аргентинки не растерялись и взяли тайм-аут. Это не помогло, россиянки взяли сет с разницей в 10 очков.

На старте третьего сета соперницы допустили обидную потерю очков. Более красноречивое начало игрового отрезка трудно себе представить – игра у соперниц решительно не задалась. Россиянки поставили точку в этой игре, завершив сет со счетом 25:13.

Дарья Пилипенко в этом матче отметилась тремя приемами мяча.

Следующий матч команда РОК проведет с командой Китая в четверг, 29 июля. Начало трансляций в 10:25по московскому времени.

Напомним, россиянки проиграли Италии в первом матче Олимпийских игр в Токио.