"Нижегородский водоканал" проводит стажировки для студентов нижегородских учебных заведений

14 студентов нижегородских вузов и ссузов с марта по август этого года проходят кросс-функциональную стажировку в Нижегородском водоканале. Подразделение, где проходит стажировка, зависит от направления обучения студента: строительство, химия, метрология, энергетика, юриспруденция, информационные технологии, связь или сварочные работы. С ребятами заключаются срочные трудовые договоры - они получают заработную плату и имеют возможность работать по гибкому графику.

Основной мотивацией для ребят является участие в решении интересных задач и проектов, возможность попробовать свои силы в разных направлениях будущей специальности, приобрести опыт, который является залогом их востребованности на рынке труда. У каждого студента есть свой наставник, который обучает стажера и следит за правильностью исполнения порученных задач.

Начальник управления по работе с персоналом АО «Нижегородский водоканал» Валерия Тихонова отмечает, что с 2017 года, когда данный проект стартовал, стажировку прошли уже 89 ребят.

- 15 из них стали членами нашей профессиональной команды. Результаты проекта вдохновили нас расширить его границы, поэтому с 2020 года участниками проекта являются не только выпускники ВУЗов, но и учащиеся средних профессиональных учебных заведений по востребованным в организации профессиям. Сегодня это выпускники строительного техникума и техникума отраслевых технологий.

Студенты, успешно прошедшие стажировку, зачисляются в кадровый резерв, а при наличии вакантных позиций попадают в штат водоканала. Одной из таких новых сотрудниц стала Наталья Муравьева, студентка ННГАСУ:

- Я пришла на стажировку в марте в отдел главного технолога, занималась производственной программой. В конце стажировки мне предложили перейти на полную ставку в отдел технической политики. Уже неделю я являюсь полноценным работником водоканала.

Елизавета Волосова, студентка Нижегородского строительного техникума проходит стажировку на водопроводной станции Малиновая гряда, что помогает ей лучше разбираться в учебном материале:

- Я работаю с автоматической системой управления процессами. Такие системы мы как раз будем изучать на следующем курсе. Четвертый курс у меня является дипломным, и стажировка очень поможет мне в обучении.

Подробности о стажировке можно уточнить в отделе подбора, оценки и развития персонала по телефону +7 (831) 246-99-24.