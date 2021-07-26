Владимир Путин высоко оценил нижегородский подход к воспитанию технической элиты

22 июня 2021 года в Ново-Огарево состоялась встреча Президента России Владимира Путина с председателем правления, генеральным директором акционерного общества «Объединённая судостроительная корпорация» Алексеем Рахмановым. Одной из тем, обсуждавшихся на встрече, стала работа с молодежью.

Алексей Рахманов рассказал главе государства о первых в России инженерно-судостроительных классах, которые созданы и успешно работают в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Создание таких классов стало одним из главных социальных проектов, который помогает школьникам получить хорошее образование, раньше определиться с будущей профессией, а наиболее подготовленным – поступить в вуз по направлению, которое они выбрали в инженерно-судостроительных классах, и получить гарантированное трудоустройство.

В основе пилотного проект завода «Красное Сормово», Объединенной судостроительной корпорации и Нижегородского государственного технического университета - новый подход к подготовке технической элиты. Школьники не только получают углубленные знания по отдельным предметам, но и слушают лекции ведущих специалистов завода «Красное Сормово», ОСК, преподавателей НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Ребята приходят на предприятие и учатся решать настоящие производственные задачи, а в старших классах получают возможность начать разработку своих проектов в судостроении.

«Это дело хорошее», - отметил Владимир Путин.

В настоящее время ведется работа по укреплению материально технической базы судостроительных классов. А с 1 сентября 2021 года планируется привлечь в проект еще восемь школ Сормовского района Нижнего Новгорода..

Напомним, НГТУ им. Р.Е. Алексеева является участником трехстороннего соглашения о создании инженерно-судостроительных классов в МАОУ «Школа № 79 им. Н.А. Зайцева» Нижнего Новгорода с 2019 года, когда документ был подписан.