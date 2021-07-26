Необычную ландшафтную композицию высадят в сквере им. Евгения Евстигнеева в Нижнем Новгороде

Ландшафтная композиция с деревьями с разными по форме и окраске листьями появится в сквере им. Евгения Евстигнеева. Фото: Алексей Манянин.

Необычная ландшафтная композиция появится в сквере имени Евгения Евстигнеева в Нижнем Новгороде. Планируется высадить 13 лип и 22 спиреи, которые смогут создать яркое цветение в течение всего сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Эта локальная посадка в сквере Евстигнеева должна уже этой осенью порадовать нижегородцев и гостей города яркими красками и пышным цветением, - рассказал мэр города Юрий Шалабаев. - Деревья специально подобраны тех сортов, которые имеют хорошую приживаемость в нашем климате, конечно, при должном уходе.

В настоящее время центральным элементом в озеленении сквера стал пятилетний красный дуб весом свыше 100 килограмм. Накануне его посадкой занимались специалисты, которые сформировали от ствола дерева на расстоянии примерно 80 сантиметров так называемую «тарелку», чтобы вода проникала непосредственно в корни дерева.

- По нашей задумке, в разное время года цветы и листья спиреи будут окрашиваться в насыщенные цвета – от желтоватого до ярко-красного. Весной они будут цвести – некоторые очень рано, другие попозже – белыми и желтоватыми цветами, - поделилась директор питомника растений Ольга Воронина. - А осенью и дуб красный, и листья спиреи будут радовать отдыхающих насыщенным красным цветом листвы. Незамеченным этот сквер точно не останется.

Кстати, было поручено поливать кустарники и деревья в утренние и вечерние часы, чтобы вода не могла быстро испаряться.

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