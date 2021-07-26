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Новости компаний26 июля 2021 15:47

Сотрудники промышленных предприятий Дзержинска голосуют за присвоение городу звания «Город трудовой доблести»

Коллективы промышленных предприятий Дзержинска подключились к голосованию за присвоение городу почетного звания «Город трудовой доблести»
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Сотрудники промышленных предприятий Дзержинска голосуют за присвоение городу звания «Город трудовой доблести»

Сотрудники промышленных предприятий Дзержинска голосуют за присвоение городу звания «Город трудовой доблести»

Бланки голосования есть на всех крупных и средних предприятиях города. «На промышленные предприятия передано более 5 тысяч подписных листов, - отметил глава города Дзержинска Иван Носков. - Присоединились как трудовые коллективы предприятий, работавших в годы Великой Отечественной войны, такие как Завод им. Я.М. Свердлова, Дзержинскхлеб, Корунд, швейная фабрика «Русь», так и совсем молодые предприятия. Участвуют вузы и научно-исследовательские институты, коллективы техникумов и колледжей».

Президент ассоциации «Дзержинскхимрегион» Дмитрий Огородцев отметил, что все предприятия и вузы, входящие в ассоциацию, также присоединились к голосованию. «На очередном заседании ассоциации мы обсудили подготовку к присвоению звания «Город трудовой доблести», - сказал он. - Отмечу, что в ассоциацию теперь входят не только предприятия Дзержинска, но и стратегические партнеры из других городов. В частности, поддержку гарантировал руководитель Щелковского катализаторного завода. Таким образом, голосование уже выходит за пределы города и даже региона».

Первый заместитель генерального директора ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» Олег Корпатенков вошел в оргкомитет по рассмотрению вопроса о присвоении городскому округу город Дзержинск почетного звания «Город трудовой доблести». «Наш завод стал в годы войны основным поставщиком боеприпасов для фронта. За первые два года войны на фронт ушло больше боеприпасов, чем за предвоенные два десятилетия, - отметил он. - Это было бы невозможно, если бы сотрудники завода не совершили самый настоящий трудовой подвиг, рискуя не только здоровьем, но и жизнью. Поэтому сегодня сотрудники активно голосуют за присвоение почетного звания, свои подписи оставляют сотрудники цехов, отделов и служб предприятия».

ОАО «Дзержинскхлеб» - одно из тех предприятий, которое работало в Дзержинске в годы Великой Отечественной войны. На пределе сил и возможностей пекари выпускали по 148 тонн ржаного хлеба в сутки, поддерживая жизнь в трудовом городе. Сотрудник предприятия Любовь Климентьева поставила свою подпись одной из первых: «Я родилась, выросла и живу в Дзержинске, - отметила она. - Горжусь тем вкладом, который внес завод в общую Победу, обеспечивая город жизненно важным хлебом. Все мои коллеги также проголосовали. Это важное для города и каждого жителя дело!».

Напомним, 21 июля Российская академия наук дала экспертное заключение о наличии оснований для присвоения Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести». В своем заключении РАН подтвердила, что промышленные предприятия и жители Дзержинска внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.