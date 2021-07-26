В 15 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 15 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 137 864 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 58 107 зараженных, а остальные 79 757 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (12 052 человека) и на Бору (7 129 человек). Следом идёт Балахнинский (3 670 человек) и Городецкий (3 443 человека) районы.
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (219 человек) и Спасском районе (254 человека).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 14 223
Ленинский – 8 823
Советский – 8 020
Московский – 6 306
Сормовский – 6 153
Канавинский – 6 046
Приокский – 4 339
Нижегородский – 4 197
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