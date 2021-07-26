В 15 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 15 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 137 864 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 58 107 зараженных, а остальные 79 757 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (12 052 человека) и на Бору (7 129 человек). Следом идёт Балахнинский (3 670 человек) и Городецкий (3 443 человека) районы.

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (219 человек) и Спасском районе (254 человека).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 14 223

Ленинский – 8 823

Советский – 8 020

Московский – 6 306

Сормовский – 6 153

Канавинский – 6 046

Приокский – 4 339

Нижегородский – 4 197

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