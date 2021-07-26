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Общество26 июля 2021 10:07

Ландшафтный фестиваль «Исторический парк» в Нижнем Новгороде продлится до 31 августа

Профессиональные команды ландшафтных архитекторов создадут выставочные сады в историческом контексте
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Ландшафтный фестиваль «Исторический парк» в Нижнем Новгороде продлится до 31 августа. Фото: страница фестиваля Вконтакте

Ландшафтный фестиваль «Исторический парк» в Нижнем Новгороде продлится до 31 августа. Фото: страница фестиваля Вконтакте

Ландшафтный фестиваль «Исторический парк», приуроченный к 800-летию Нижнего Новгорода, продлится до 31 августа. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Местом проведения стал квартал церкви Трех Святителей, расположенный в границах улиц Славянская, Короленко и Новая. Этим летом здесь в рамках фестиваля «Том Сойер фест» отреставрировали старинные деревянные особняки, а теперь команды профессиональных ландшафтных архитекторов создают выставочные сады в историческом контексте. Каждый желающий может принять участие в создании нового городского пространства: на площадке работает Школа городского садовника, где опытные наставники научат, как ухаживать за растениями и заниматься планировкой зеленых пространств.

Квартал церкви Трех Святителей станет одним из культурных центров Нижнего Новгорода в год его 800-летия.