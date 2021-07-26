Прокуратура начала проверку после ДТП со «скорой» в Городецком районе

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту ДТП с машиной скорой помощи в Городецком районе, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проведение проверки поручено Городецкому городскому прокурору, которому предстоит выяснить обстоятельства произошедшей трагедии и дать оценку соблюдению федерального законодательства», - прокомментировали в региональной прокуратуре.

Напомним, ночью 25 июля на плотине Нижегородской ГЭС произошло столкновение трех машин. Два человека погибли, пятеро пострадали. 41-летний виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.