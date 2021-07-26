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Происшествия26 июля 2021 8:44

Прокуратура начала проверку после ДТП со «скорой» в Городецком районе

В аварии погибли два человека, пятеро пострадали
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту ДТП с машиной скорой помощи в Городецком районе, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проведение проверки поручено Городецкому городскому прокурору, которому предстоит выяснить обстоятельства произошедшей трагедии и дать оценку соблюдению федерального законодательства», - прокомментировали в региональной прокуратуре.

Напомним, ночью 25 июля на плотине Нижегородской ГЭС произошло столкновение трех машин. Два человека погибли, пятеро пострадали. 41-летний виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.