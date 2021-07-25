Церемония закрытия фестиваля Горький fest состоялась в Нижнем Новгороде 23 июля

V юбилейный фестиваль нового российского кино Горький fest завершился в Нижнем Новгороде. Церемония закрытия состоялась 23 июля. Кроме того, жюри фестиваля определило пятёрку кинолент-победителей.
На красной дорожке гостей, как и прежде, встречали президент фестиваля, актёр, народный артист РФ Михаил Пореченков и генеральный продюсер фестиваля, режиссёр Оксана Михеева. Среди гостей было множество известных лиц. К примеру, актёры Павел Прилучный, Антон Жижин, Павел Табаков, актёр и продюсер Артём Михалков, актрисы Ирина Безрукова, Юлия Хлынина, Алёна Чехова, Дарья Повереннова и другие.
Ведущими церемонии стали актриса Анна Котова-Дерябина и актёр Олег Гаас. Музыкальное сопровождение обеспечивали музыканты группы "НААДЯ".
Итак, победители Горький fest-2021:
- в номинации "Лучший фильм": "Краткая теория тотальнои институции: взгляд художника", режиссёр Надежда Ишкиняева;
- в номинации "Лучший режиссёр": "Афины", режиссёр Игорь Ерохин;
- в номинации "Лучшая роль": механик – Николай Мочернюк, "Когда я была маленькой, я любила смотреть на костёр", режиссёр Алексей Житковский;
- в номинации "Лучший сценарий": "Обрывки рэпа", режиссёр Григорий Клименко;
- в номинации "За художественные достоинства": "Мы будем громко ему кричать", режиссёр Александр Елизаров.
А также "Афины" Игоря Ерохина получили специальный приз "Живая вода" – сертификат на 100 тысяч рублей от партнёра фестиваля ГК "Росводоканал".
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