Церемония закрытия фестиваля Горький fest состоялась в Нижнем Новгороде 23 июля

V юбилейный фестиваль нового российского кино Горький fest завершился в Нижнем Новгороде. Церемония закрытия состоялась 23 июля. Кроме того, жюри фестиваля определило пятёрку кинолент-победителей.

На красной дорожке гостей, как и прежде, встречали президент фестиваля, актёр, народный артист РФ Михаил Пореченков и генеральный продюсер фестиваля, режиссёр Оксана Михеева. Среди гостей было множество известных лиц. К примеру, актёры Павел Прилучный, Антон Жижин, Павел Табаков, актёр и продюсер Артём Михалков, актрисы Ирина Безрукова, Юлия Хлынина, Алёна Чехова, Дарья Повереннова и другие.

Ведущими церемонии стали актриса Анна Котова-Дерябина и актёр Олег Гаас. Музыкальное сопровождение обеспечивали музыканты группы "НААДЯ".

Итак, победители Горький fest-2021:

- в номинации "Лучший фильм": "Краткая теория тотальнои институции: взгляд художника", режиссёр Надежда Ишкиняева;

- в номинации "Лучший режиссёр": "Афины", режиссёр Игорь Ерохин;

- в номинации "Лучшая роль": механик – Николай Мочернюк, "Когда я была маленькой, я любила смотреть на костёр", режиссёр Алексей Житковский;

- в номинации "Лучший сценарий": "Обрывки рэпа", режиссёр Григорий Клименко;

- в номинации "За художественные достоинства": "Мы будем громко ему кричать", режиссёр Александр Елизаров.

А также "Афины" Игоря Ерохина получили специальный приз "Живая вода" – сертификат на 100 тысяч рублей от партнёра фестиваля ГК "Росводоканал".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!