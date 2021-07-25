Мелик-Гусейнов взял под личный контроль лечение пострадавших в ДТП в Городецком районе. ФОТО: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области взял под личный контроль лечение пострадавших в ДТП с участием скорой помощи в Городецком районе. Напомним, трагедия случилась около дамбы на Нижегородской ГЭС сегодня, 25 июля. Участниками аварии стали три автомобиля: два легковых, а также карета скорой помощи. К сожалению, в результате двое – мужчина и женщина – погибли на месте. Ещё четверо пострадали – их доставили в Балахнинскую ЦРБ. Предполагаемый виновник аварии был нетрезв.

О решении замгубернатора сообщили в нижегородском министерстве здравоохранения.

– В машине скорой помощи в момент аварии находился пациент с переломами лодыжек, – поделились новыми ужасающими подробностями в Минздраве. – С ссадинами, ушибами и сотрясением головного мозга она госпитализирована в отделение травматологии. В тяжёлом состоянии находится фельдшер скорой помощи – она в реанимации с травмами костей таза и бедра. Водитель скорой помощи и сопровождающая с ушибами и ссадинами после оказания помощи отправлены домой.

Давид Мелик-Гусейнов заверил, что медики делают всё необходимое, чтобы скорее стабилизировать состояние пострадавших. Федеральные и региональные медицинские центры могут в любой момент подключиться к оказанию помощи.

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