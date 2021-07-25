Российские волейболистки всухую проиграли Италии в первом матче Олимпиады в Токио

Женская сборная России со счетом 0:3 (23:25, 19:25, 14:25) проиграла команде Италии в первом матче Олимпиады-2020 в Токио 25 июля.

С первых минут матча россиянкам не удалось навязать свою игру, соперницы показали слаженные действия в защите, а успешные атаки Паолы Эгону привели к тому, что первый сет завершился в пользу итальянок.

Во втором сете команда Италии не сбавила темп и показала игру на блоке. Наталии Гончаровой и Ирине Воронковой удавалось найти пустоты в обороне подопечных Давиде Маццанти, но соперницы все так же были хороши в атаке, а еще показали качественный блок. Несколько неприятных ошибок российской команды и 19:25 на табло.

Третий сет оказался еще более стремительным, сборная Италии завершила его с отрывом в 11 очков.

Самой результативной в российской команде стала Арина Федоровцева, набравшая10 очков. Нижегородка Дарья Пилипенко заявлена в составе, но в этом матче не выходила на площадку.

Следующую игру команда ОКР проведет с командой Аргентины 27 июля в 3:00 по московскому времени.