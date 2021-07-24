Храм в сквере на Родионова в Нижнем Новгороде строить не будут

Решение о строительстве храма в сквере на улице Родионова в Нижнем Новгороде наконец принято: храм строить не будут. Проект, предложенный ранее Нижегородской Епархией, отправят на доработку. Что же построят на месте старого кладбища в итоге – вопрос пока открытый. Об этом сообщила в своём Facebook нижегородская активистка Мария Попова.

Совещание по поводу предполагаемого строительства храма прошло в областном градостроительном министерстве вчера, 23 июля.

– Нижегородские власти согласились, что проект большого храма, изначально заявленный в ППМ (проекте планировки и межевания), не вписывается в рекреационную зону, – рассказала Мария Попова. – Вместо храма предложили возведение небольшой часовни, чтобы сохранить память места и поставить свечку.

По словам активистки, представитель Епархии на строительстве храма не настаивал и против возведения часовни не возражал.

Рассматривались и другие варианты сохранения памяти о захороненных на кладбище людях: киот, информационные стенды, поклонный крест.

– Поддержки у властей они не нашли, – пишет Мария Попова.

Проект часовни выставят на суд жителей, когда тот будет готов.

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