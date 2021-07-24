Гречка, сливочное масло и картофель подешевели в Нижегородской области

Гречневая крупа, картофель, сливочное масло и баранина подешевели в Нижегородской области. Об этом информирует министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Данные службы статистики о снижении цен (с 12 по 19 июля):

- средняя цена на картофель упала на 15% (с 50,83 до 43,21 рублей за килограмм);

- средняя цена на сливочное масло – на 1,7% (с 593,03 до 583,23 рублей за килограмм);

- средняя цена на гречневую крупу – на 1% (с 101,49 до 100,49 рублей за килограмм);

- средняя цена на баранину – 0,9% (с 598,06 до 592,94 рублей за килограмм).

А также, по данным ведомства, в Нижегородской области подешевели куриные яйца, мясо птицы и свинина, репчатый лук, вермишель и рис.

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