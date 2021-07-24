Нижегородский храм Преображения Господня осветили 24 июля. ФОТО: https://nne.ru/news/24-iyulya-mitropolit-nizhegorodskij-i-arzamasskij-georgij-sovershit-velikoe-osvyashhenie-hrama-v-chest-preobrazheniya-gospodnya-v-kanavinskom-rajone/

Храм в честь Преображения Господня в Канавинском районе Нижнего Новгорода на улице Интернациональная, 81 А осветили сегодня, в 09:00 24 июля. Об этом сообщила Нижегородская митрополия на своём официальном сайте.

Чин Великого освящения храма совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, а затем провёл в храме Преображения Господня Божественную литургию. Отмечено также, что церковь восстанавливали в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

В пресс-службе нижегородской епархии напомнили, что Спасо-Преображенский храм — это один из немногих храмов, сохранивших дореволюционные росписи.

— Здесь представлены живописные образы отцов семи Вселенских Соборов, что делает церковь уникальной, — сказано на сайте митрополии.

Реставрация церкви почти полностью завершена. В текущем году там восстановили церковную колокольню. Её кампаны митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил 28 июня 2021 года.

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