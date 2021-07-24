Большая Покровская благоустроена на 95% в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Главная пешеходная улица Нижнего Новгорода – Большая Покровская – благоустроена на 95% в рамках инфраструктурной программы "Среда 800". На сегодняшний день работы на ней уже завершаются. Ранее мы подробно рассказывали о ходе благоустройства Большой Покровской, а главное о том, какой она предстанет перед нижегородцами к 800-летию города.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что к юбилею Нижнего Новгорода преобразится участок пешеходной улицы от Малой Покровской до улицы Октрябрьская. Зампредседателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович доложил, что на благоустройство указанной территории направили 400 миллионов рублей.

– Комплексное благоустройство и капремонт на этом участке в последний раз проводились почти 15 лет назад, – признался Олег Беркович. – Улица находилась в разбитом состоянии. Самой большой сложностью при благоустройстве было не выключить Большую Покровскую полностью из городской жизни, но при этом обновить её.

Министр рассказал, что объём работ увеличивался по ходу благоустройства.

На следующей неделе на Большой Покровской планируют запустить освещение, установить скамейки, урны, стулья. Работы должны полностью завершиться к 12 августа.

В том числе, в ближайшее время начнётся озеленение и укладка газонов. Отмечено, что вернуть на главную пешеходную улицу Нижнего зелень – одна из главных задач.

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