19-летний житель Сарова разбился насмерть на мотоцикле

Мотоциклист 2002 года рождения разбился насмерть в результате ДТП в городе Саров Нижегородской области сегодня, 24 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным ведомства, трагедия произошла на улице Силкина в Сарове. Участниками ДТП стали внедорожник и мотоцикл "Хонда". Водитель внедорожника не предоставил преимущество движения, выезжая из жилой зоны. К сожалению, юноша, управлявший мотоциклом, получил травмы несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работают полицейские, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Редакция "Комсомольской правды" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования семье и друзьям погибшего.

Напомним, за последнюю неделю на федеральной трассе М-7 "Волга" произошла череда смертельных автомобильных аварий. Одна из таких:

Фура сгорела дотла на трассе М-7 в Кстовском районе

Один человек погиб, движение по трассе перекрыто (подробнее)

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