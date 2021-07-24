У 533 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По последним данным на 24 июля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 533 жителя. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 136 801 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Из хороших новостей: 487 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 124 645 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 27 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 4 873.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последний месяц обороты заболеваемости значительно возросли.

Напомним, 19,5 тысячи нижегородцев заболели коронавирусом после вакцинации.

На сегодняшний день привились уже почти 694 тысячи жителей Нижегородского региона.

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