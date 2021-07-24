Нижегородцам могут запретить кататься на самокатах и велосипедах по Большой Покровской. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на руководителя Министерства культуры Нижегородской области Олега Берковича.

В настоящий момент главная пешеходная улица города находится в процессе благоустройства к грядущему 800-летию Нижнего Новгорода. О ходе работ на Большой Покровской мы рассказывали ранее. А также в городе уже действует ограничение скоростного режима для электросамокатов с 6 июля 2021.

Теперь стало известно, что за движением по Большой Покровской велосипедов и самокатов будет следить полиция, как только благоустройство завершится. О возможности введения штрафов за езду по главной пешеходной улице пока не сообщается.

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