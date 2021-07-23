Российская академия наук подтвердила законность оснований для награждения Дзержинска почетным званием «Город трудовой доблести»

Российская академия наук документально подтвердила наличие оснований для присвоения Дзержинску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

«Дзержинск - город, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», - значится в документе.

«Подтверждение со стороны РАН – важный этап пути по присвоению Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести». Работа по подготовке заявки позволяет еще раз проанализировать архивные данные, представить яркие примеры трудового героизма. У города химиков таких материалов немало. Призываю всех жителей региона поддержать заявку Дзержинска. Присвоение почетного звания поможет отдать дань памяти тем, кто трудился на заводах в годы Великой Отечественной войны, и донести ценность этого подвига до новых поколений», - отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин.

Поддержка нашего города со стороны уважаемого академического объединения - это очень важный этап кампании по присвоению Дзержинску почетного звания, отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

«Теперь осталось всем нам – жителям города - присоединиться к процессу получения звания. В дальнейшем при рассмотрении нашей заявки на следующих этапах важна народная поддержка этого благого начинания. Про подвиг рабочих, руководства заводов нашего города сейчас выходит много материалов. Особенно ценны воспоминания ветеранов, которые работали на заводах. Историю малой Родины необходимо знать, ведь в том числе из уважения к заслугам предков складывается бережное отношение к месту, где мы живем», - добавил Иван Носков.

Ознакомиться с официальным документом Российской академии наук Российской Федерации можно будет на сайте дзержинск-за.рф, где идет сбор голосов в поддержку присвоения Дзержинску почетного звания.

«Мы были уверены, что согласно подготовленным нами и поданным на рассмотрение в Академию наук историческим данным, наш город будет признан достойным звания «Город трудовой доблести». Хочется отметить, что трудовой вклад Дзержинска в Победу не ограничивается деятельностью промышленных предприятий в годы войны. Дзержинск стал не только центром выпуска самой нужной фронту продукции, но и городом-госпиталем, где множество медицинских работников круглосуточно трудились для спасения раненых», - сказала директор Дзержинского краеведческого музея Светлана Гусева.

Напомним, с 17 июля 2021 года проходит голосование за присвоение Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести». Поддержать инициативу может любой житель Дзержинска и всей России. Оставить свой голос можно на сайте дзержинск-за.рф или в специальных волонтерских пунктах, расположенных в крупных торговых центрах города.

С предложением начать сбор подписей в поддержку присвоения Дзержинску звания «Город трудовой доблести» выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на отчетном мероприятии главы города, посвященном итогам работы за 2020 год.

Справочная информация.

За самоотверженный труд в военные годы около 500 рабочих и инженерно-технических работников Дзержинска были награждены высокими правительственными наградами СССР. Так, несколько человек были удостоены Ордена Ленина, среди них: А.М. Климахин (директор Чернореченского химического завода им. Калинина), Ю.А. Каганович (начальник завода № 96, ныне «Заводстрой» – «Капролактам»), Д.С. Несмеянова (заливщица боеприпасов на заводе им. Свердлова).

Орденом Боевого Красного Знамени были награждены – 7 чел., орденом Трудового Красного Знамени – 44 чел. За трудовые достижения в годы войны практически каждый третий дзержинец (в общей сложности около 29 тыс. чел.) были отмечены правительственными наградами.

В 1980 г. за вклад в Победу в Великой Отечественной войне и успехи в хозяйственном и культурном строительстве г. Дзержинск был награжден орденом Трудового Красного Знамени.