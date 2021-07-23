ЖК «Салют» и «Сердце Нижнего» достроят до конца 2021 года

Заседание по защите прав обманутых дольщиков Нижегородской области прошло накануне в онлайн-формате. Главной темой обсуждений стали проблемные долгострои. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На начало 2020 года в Нижегородской области было 190 проблемных домов, в которые вложили деньги 6 188 граждан. За 2020 год восстановлены права 4 949 граждан, - подчеркнула руководитель инспекции Госстройнадзора региона Мария Пинегина.

А в настоящее время в области насчитывается 1 654 обманутых дольщика.

Известно, что было возобновлено строительство жилого комплекса «Салют» в Дзержинске, его хотят ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года. Работы на данном объекте приостанавливались из-за конфликта учредителей и проблем с финансированием.

Ведется подготовка к достройке ЖК «Европейский» на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде. Уже проведены инженерные изыскания, корректировка проектной документации и заключены договоры на подключение к коммуникациям. Также оформляются документы для установки элементов благоустройства и проездов на прилегающей территории.

Решается и вопрос о подключении к инженерным коммуникациям ЖК «Сердце Нижнего» на улице Ильинской. Готовность объекта составляет примерно 90%, завершить строительство планируют в конце 2021 года.

Кроме того, для достройки двух многоквартирных домов жилых комплексов «Город Будущего» и «Пражский Квартал» прорабатывается возможность привлечения инвестора.

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