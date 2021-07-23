36-летний Евгений Волков пропал из воинской части в поселке Мулино. Фото: Поисковый отряд "Волонтер"

В поселке Мулино пропал 36-летний сотрудник воинской части Евгений Волков. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Мужчину разыскивают с 19 июля. В тот понедельник он около 16 часов ушел из дома на улице Новой и не вернулся. Проживает он здесь же, в Мулине.

В момент исчезновения Евгений был одет в военную форму зеленой пиксельной расцветки, черные берцы и зеленую военную кепку. При себе имел цепочку и крест из металла серебристого цвета. Рост мужчины 178 см, волосы чёрные, телосложение среднее, глаза серо-голубые.

Если вы располагаете информацией о местонахождении этого человека, просьба сообщить об этом в полицию или волонтерам по телефону 8(831)291-51-51.

Отметим, что солдаты в Мулине пропадают с пугающей регулярностью. Так, месяц назад здесь пропал 19-летний солдат-срочник Владимир Кондрашов. Парень ушел с полигона воинской части и не вернулся.

А в сентябре 2019 года там бесследно исчез 19-летний Евгений Демин, приехавший из Наро-Фоминска. Поначалу многие всерьез полагали, что парень дезертировал. Однако отыскать его не удалось ни через месяц, ни через год.

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