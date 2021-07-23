В 14 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 14 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 136 268 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 57 620 зараженных, а остальные 78 648 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (11 889 человек) и на Бору (7 038 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (216 человек) и Спасском районе (244 человека).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 14 045
Ленинский – 8 765
Советский – 7 982
Московский – 6 266
Сормовский – 6 116
Канавинский – 5 984
Приокский – 4 297
Нижегородский – 4 165
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