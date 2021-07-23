Некоммерческие организации поддержали инициативу присвоения Дзержинску звания «Город трудовой доблести»

Вслед за промышленниками к кампании по присвоению Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести» присоединились некоммерческие организации. Свое полное одобрение и намерение оказать помощь в сборе подписей в официальных письмах на имя главы города Ивана Носкова выразили: Местная национально-культурная автономия азербайджанцев города Нижнего Новгорода, Нижегородская региональная общественная организация выходцев из республики Таджикистан «Умед», АНО «Ветераны боевых действий Дзержинска» и Общественный Совет при главе города Дзержинска и многие другие.

«Я рад, что все большее число людей поддерживает эту инициативу и лично, голосуя на сайте и через подписные листы, и в составе общественных организаций. Важным является голос каждого, независимо от возраста, места проживания и национальности. Хочу выразить благодарность национально-культурным объединениям. Понимаю, почему они не остались в стороне, ведь на фронте и в трудовом тылу плечом к плечу ковали Победу представители всех народов и национальностей нашей большой страны», - отметил глава города Иван Носков.

Организации, выразивших поддержку инициативе по присвоению городу почетного звания, будут размещены на сайте дзержинск-за.рф

«Мы должны увековечить память наших предков, которые совершили настоящий, неподдельный подвиг! Своим трудом, самоотверженностью, храбростью, терпением и стойкостью они приближали Победу. Бережно сохранить и передать будущим поколениям память об этом – наш священный долг! Считаем своевременной и важной инициативу о присвоении Дзержинску звания «Города трудовой доблести»», - говориться в письме поддержки председателя Общественного Совета при главе города Дзержинска Валерия Чумазина.

Напоминаем, оставить свой голос за присвоение Дзержинску звания «Город трудовой доблести» можно на сайте дзержинск-за.рф в разделе «Проголосовать», заполнив предлагаемую форму.