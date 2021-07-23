Благоустройство Большой Покровской закончится к 12 августу. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

В Нижнем Новгороде продолжается благоустройство главной пешеходной улицы Большой Покровской. Сейчас все работы выполнены на 95% - впереди озеленение и обустройство детской зоны.

- Полностью все работы будут завершены к 12 августу, - пообещали представители подрядчика. - На этой неделе мы продолжаем укладывать плитку и заканчиваем работы по освещению улицы. Вслед за этим начнется озеленение улицы - сейчас озеленители выбирают деревья для Большой Покровской.

По данным подрядчика, здесь планируется установить 26 больших комплексов со скамейками, клумбами и деревьями. В числе прочих деревьев здесь планируется высадить яблони.

Тем временем рядом с театром кукол будет обустроена своеобразная детская зона со сценой и батутами. Неподалеку, рядом с кинотеатром "Октябрь" будет организована площадка для детей постарше - здесь будет создан небольшой скейт-парк. Его строительство уже идет.