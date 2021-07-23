Стартовала экспедиция «Плавучий университет Волжского бассейна»

21 июля стартовала экспедиция «Плавучий университет Волжского бассейна», участники которой будут исследовать зону смешения Волги с Камой. Именно в этой зоне в Волгу поступает огромное количество загрязнений, которые являются питательной средой для токсичных сине-зеленых водорослей. Затем экспедиция продолжит гидрофизические исследования в Горьковском водохранилище.

В экспдиции принимают участие представители Русского географического общества, ВГУВТ, ИПФ РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Казанского федерального университета и Мининского университета. На церемонии торжественного старта присутствовали ректор ВГУВТ Игорь Кузьмичев, и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков, председатель Нижегородского отделения РГО Светлана Соткина, административный директор судоходной компании «Волжское пароходство» Рустем Галеев, директор по персоналу Татьяна Ефремова, представители минэкологии и природных ресурсов Нижегородской области.

- Летом 2021 года ученые проведут комплексные исследования экологического состояния Волжского бассейна и изучат влияние крупных населенных пунктов и зон слияния с притоками на загрязнение великой русской реки, - рассказал научный руководитель проекта Станислав Ермаков (ВГУВТ, ИПФ РАН). - Исследования водоемов будут проводиться с использованием новейших средств и методов: судовых, аэрокосмических, геоинформационных, с использованием стационарных и мобильных систем наблюдений, геоинформационных технологий.

- Мининский университет вот уже шесть лет является партнером большого проекта «Плавучий университет Волжского бассейна». Только в отличие от наших коллег, мы проводим исследования на суше - важно изучать не только саму Волгу, но и бассейн, - рассказал и.о. ректора вуза.

Виктор Сдобняков особо отметил, что свой вклад в исследования вносят преподаватели кафедры географии, географического и геоэкологического образования и студенты-географы. Под руководством кандидата географических наук Андрея Евгеньевича Асташина команда университета изучает состояние малых рек, питающих Волгу.

Работы по изучению ландшафта на реке Логовежь уже ведутся. Виктор Владимирович рассказал, что буквально на этой неделе группа Мининского университета вернулась из двухнедельной экспедиции и сразу же отправилась на место исследования. Для студентов Мининского университета это также и возможность во время обучения получить уникальный практический опыт и стать участниками настоящих сухопутных экспедиций, а также внести личный вклад в общее дело по спасению Волги от загрязнения и обмеления.

За период с 2016 года учеными ведущих вузов России выполнены гидрохимические и гидрофизические измерения в Горьковском, Чебоксарском и Куйбышевском водохранилищах. Ежегодно проходится от 1500 до 2000 км. В 2020 г. проведено более 3000 анализов по 24 гидрохимическим показателям водохранилищ и их притоков, в том числе фосфора, азота, кислорода, солесодержания, рН, изучены показатели биопродуктивности – биомасса и видовой состав зоо- и фитопланктона, а также параметры течений и ветра.

Ученым удалось обнаружить существенную неоднородность водных масс реки Волги как по ее ширине, так и по глубине, в том числе формирование вихревых структур, в которых концентрируются токсичные водоросли. Выполнены исследования влияния загрязнений по гидрохимическим и гидроэкологическим показателям воды Верхней и Средней Волги, связанных как с природными процессами, так и с диффузным загрязнением.

Запланировано проведение учебной и научно-исследовательской практик студентов и аспирантов ВГУВТ, ИПФ РАН, МГУ, НГПУ, ННГУ и Казанского Приволжского федерального университета для подготовки специалистов по техническим и естественно-научным направлениям.

Напомним, что в апреле этого года Владимир Путин обозначил проект "Плавучий университет Волжского бассейна" как приоритетный на заседании Попечительского совета Русского географического общества.