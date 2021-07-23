Похолодание до +9 градусов придет в Нижегородскую область в выходные

Похолодание придет на пару дней в Нижний Новгород. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жара, которая стояла в Нижегородской области практически весь июль, потихоньку отступает. На смену ей приходит прохладная и временами дождливая погода. Так, в в предстоящие выходные столбики термометров покажут ночью всего лишь +9 градусов.

По прогнозам синоптиков, в субботу 24 июля в Нижнем Новгороде ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем не выше +18 градусов, в ночные часы - +9….+11. Северо-западный ветер 1-3 метра в секунду.

В воскресенье 25 июля днем разогреет до +22 градусов, будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. В ночные часы температура воздуха составит +11…+13 градусов. Ветер южный 1-3 метра в секунду.

Однако, как следует из прогноза синоптиков, это похолодание – временное явление, и уже в начале следующей рабочей неделе в регион вернется теплая летняя погода с температурой воздуха +25…+27 градусов.

Напомним, ранее в ряде СМИ появились новости о том, что в ближайшее время на территории Европейской части России может выпасть снег. Однако нижегородские синоптики опровергли эту информацию.