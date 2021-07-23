Захар Прилепин пообещал Дзержинску «перезагрузку»

Захар Прилепин: Огромная часть моей жизни связана с Нижегородской областью. Фото: Предоставлено

В Нижнем Новгороде побывал с визитом известный писатель, член Центрального штаба ОНФ Захар Прилепин. Еще весной народному фронту было поручено взять под свой контроль работу над развитием нижегородского метро и центра Нижнего Новгорода. Именно с этой миссией в столицу Приволжья и приехал писатель.

- Огромная часть моей жизни связана с Нижегородской областью: здесь живет моя семья, мои дети. И сам я прописан в Дзержинске, - признался Захар Прилепин. – Значительную часть жизни я провожу в своей деревне на Бору. В рамках проекта ОНФ я провожу около 8-10 фестивалей в разных городах России, мы спасаем от разрушения архитектурных памятников. И, конечно, я бы хотел, чтобы мои лоббистские возможности были востребованы в моем регионе, а моей родной земле. Взять, к примеру, Дзержинск. С одной стороны, это мощнейший химический гигант. А с другой – его часто необоснованно называют самым грязным городом планеты. Хотя даже в самые тяжелые времена он не входил даже в двадцатку таких городов. Решая эти проблемы, была попутно уничтожена вся дзержинская промышленность. И теперь Дзержинск надо заново «перезагрузить», чтобы этот город был заново представлен в России и в Нижегородской области.

Сделать это планируется с помощью концепции креативного преображения города, которая сейчас разрабатывается администрацией Дзержинска совместно с Федерацией интеллектуальной собственности. Первую версию этой концепции Захар Прилепин представит уже в конце августа.

- Прежде всего, в городе необходимо увековечить трудовой подвиг жителей Дзержинска. Люди бы очень сердечно восприняли эту инициативу, - полагает Захар Прилепин. – Экологическая составляющая тоже очень важна. Но это должна быть та экология, которая не отрицает развитие и роста промышленного потенциала. И такую концепцию мы и предлагаем разработать. Уже в первых числах августа запланирован первый общественный совет, где мы обсудим наши предложения с администрацией города.

Новая концепция предполагает не только экологическую и промышленную составляющую. Не менее важна и ее культурная часть.

-Парадоксально, но в Дзержинске всегда очень активно развивалось культурное и контркультурное направление советских и постсоветских времен, - признается писатель. – У меня самого в Дзержинске множество знакомых музыкантов. И это мы тоже хотим включить в эту концепцию. И губернатор поддержал нашу инициативу – он сразу включился в этот процесс.

По сути, Дзержинск должен быть представлен миру с совершено непривычной стороны. Для этого и должен быть создан новый «миф города». С подачи губернатора там должен состояться форум промышленности Экопром и совмещенная с ним культурная программа, состоящая из двух компонентов: арт-фестиваль Экобиеннале и международный фестиваль блюза.

- Губернатор все это назвал «перепрограммирование». Думаю, этот термин мы и будем использовать, - рассказывает писатель. – Я полагаю, что своеобразный бэкграунд Дзержинска, путь даже мрачный, надо сфокусировать и заставить работать на благо города. Этот миф города существует и его надо правильно запустить на работу.

Впрочем, в Нижегородской области писатель тщательно следит не только за судьбой Дзержинска. Не менее интересен ему и Нижний Новгород.

- 21 апреля президент дал поручение достроить метро в Нижнем Новгороде и контролировать этот процесс должен ОНФ, - вспоминает Захар Прилепин. – Как член исполкома этой общественной организации я воспринял это как личное поручение президента. С губернатором области мы тоже уже обсудили этот вопрос. Я со своей стороны готов всячески лоббировать интересы Нижнего Новгорода в московских кабинетах.

КСТАТИ

Как представитель Центрального штаба ОНФ Захар Прилепин стал идеологом проекта «Добровольцы культуры». Этот проект предполагает поддержку культурных инициатив – от спасения или сохранения объектов культуры до фестивалей, выставок, создания музеев.