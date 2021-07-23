ФК «Нижний Новгород» сыграет с «Сочи» в матче Тинькофф РПЛ 26 июля

Футбольный матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Нижний Новгород» и «Сочи» состоится в столице Приволжья в понедельник, 26 июля.

Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в 19:00. Нижегородской команде выпал сложный соперник. Предыдущий сезон 2020-2021 сочинская команда завершила, находясь в пятерке турнирной таблицы национальной лиги. «Бело-синие», напротив, являются новичками в высшем дивизионе, и в этом сезоне, как минимум, им необходимо не оказаться в зоне вылета. Кстати, это будет первый матч нижегородцев под руководством тренера Александра Кержакова.

Новый наставник ФК «НН» ранее занимал пост тренера «Томи», для него это тоже будет своеобразный дебют в Премьер-Лиге в качестве главного тренера.

Букмекеры единогласно отдают победу гостям, и все же не отрицают, что забить могут обе команды.

Поединок с сочинской командой будет судить арбитр Павел Шадыханов из Москвы, который в прошлом году судил 4матча Тинькофф РПЛ. Помогать ему будут арбитры Адлан Хатуев и Илья Елеференко. Делегат матча – Дмитрий Солдаткин.

Касательно допуска на стадион на данную минуту точной информации нет, но болельщики смогут посмотреть трансляцию на сайте Тинькофф-РПЛ, текстовую версию на официальных страницах команд в соцсетях и некоторых сайтах букмекеров. Также возможны видеотрансляции на YouTube.