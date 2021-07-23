Главным режиссером театра «Комедия» назначен 28-летний Иван Комаров. Фото: сайт театра "Комедия"

Главным режиссером нижегородского театра «Комедия» назначен Иван Комаров. На днях молодого режиссера коллективу представил директор театра Дмитрий Коновалов. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Ранее театр 12 лет работал без художественного руководителя, и его появление позволит театру выйти на новый уровень, уверен Коновалов. Сам Иван Комаров намерен строить развитие театра на трех основных положениях: исследование жанра комедии, разнообразие современных форм театра и праздник как главное ощущение, которым театр делится со зрителями.

28-летний режиссер окончил Театральный институт им. Бориса Щукина и магистратуру Школы-студии МХАТ и Центра им. Вс. Мейерхольда в качестве вольного слушателя. С 2014 года он ставит спектакли в разных театрах России, а также является участником многочисленных режиссерских лабораторий.

Зрители Нижнего Новгорода знают Ивана Комарова по двум постановкам в Центре театрального мастерства: «Кодекс курильщика» (2017) и «Летели качели» по пьесам К. Стешика (2018).