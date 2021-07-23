Два аттракциона из парка «Швейцария» установят в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода. Фото: МП "Автозаводский парк"

Два детских аттракциона, которые ранее работали в парке «Швейцария», будут установлены в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе. Об этом сообщается на странице Автозаводского парка в соцсети, в управлении которого находится парк «Три семерки».

Речь идет об аттракционах «Пиратский корабль» и «Конвой».

«До конца июля будут проведены необходимые пусконаладочные работы, после чего они будут открыты для посещения», - подчеркнули в администрации Автозаводского парка.

Кроме того в парке им. 777-летия продолжат работу аттракционы «Ветерок», «Лабиринт», «Юнга», батут «Сафари» и прокат детских электромобилей. Парк пользуется популярностью среди местных жителей: ежедневно его посещает порядка тысячи человек.