«ЛУКОЙЛ» начал выпуск новейших полимерно-битумных вяжущих на нижегородском НПЗ. Фото: пресс-служба «ЛУКОЙЛ»

22 июля в городе Кстово заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов дали старт работе блока производства полимерно-битумных вяжущих на территории ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Запуск блока станет еще одним вкладом ЛУКОЙЛа в повышение качества автодорог в России и реализацию федеральных целевых программ по развитию дорожно-строительной отрасли. Его мощность в производственный сезон превышает 150 тыс. тонн, что позволит расширить ассортимент битумных материалов Компании за счет современных модифицированных продуктов и выпускать инновационные полимерно-битумные вяжущие. Использование этих продуктов, как и уникальной технологии производства резиноасфальтобетонов с применением резиновой крошки из переработанных автомобильных шин, способствует значительному повышению долговечности дорожного покрытия.

Появление нового производства – очередной этап развития битумного кластера на Нижегородском НПЗ, в рамках которого за последние несколько лет открыты центр отгрузок битумных материалов и Научно-исследовательский центр.

«Реализованный проект на Нижегородском НПЗ обеспечит на постоянной основе дорожно-строительную отрасль России необходимыми объемами инновационных высококачественных полимерно-модифицированных битумов, что будет способствовать выполнению целевых задач дорожно-строительной отрасли с учетом климатических условий и интенсивности транспортной нагрузки», – отметил заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов.

«Нижегородская область – один из регионов-лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Расширение битумного производства «ЛУКОЙЛ» позволит обеспечить дорожную отрасль качественной продукцией. Для нас важно, что именно здесь разрабатываются современные технологии и создаются новые рабочие места», – отметил Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Мы рассчитываем, что запуск новой установки по производству битумов, как и работа нашего Научно-исследовательского центра по моделированию транспортных нагрузок и климатических условий для разработки эффективных и устойчивых составов асфальтобетонов, будет способствовать развитию отечественной дорожной инфраструктуры и отрасли в целом», – заявил Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

В рамках торжественной церемонии Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода» заместителю Председателя Правительства РФ Юрию Борисову, Президенту ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову, первому исполнительному вице-президенту ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадиму Воробьеву и генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Андрею Богданову.