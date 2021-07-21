Крики и стоны в Холодном переулке заинтересовали полицию

Странный шум, крики и стоны уже целую неделю беспокоят жителей Холодного переулка в Нижнем Новгороде. Об этом они рассказали в социальных сетях.

«На улице стоит такая жара, а мы не можем окна открыть, потому что невыносимо это слушать», - жалуются нижегородцы.

Местные жители считают, что в одном из зданий здесь работает вебкам-студия – место, где девушки общаются с мужчинами по сети и устраивают для них виртуальные интим-шоу. К слову, в одном из офисов дома, откуда доносятся странные звуки, находится call-центр, однако его сотрудники наличие студии для съемок порнографии отрицают.

Стоит отметить, что, несмотря на все неудобства, никаких звонков и заявлений от местных жителей в полицию не поступало.

- Проверка проводится по информации из сети Интернет, - сообщили "Комсомолке" в правоохранительных органах.