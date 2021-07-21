Более 22 миллионов рублей направят на ремонт 30 школ Автозаводского района. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

До начала нового учебного года остается чуть больше месяца, в связи с чем образовательные учреждения уже сейчас вовсю готовятся к встрече с учениками. Так, на ремонт 30 школ Автозаводского района выделено более 22 млн рублей. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Выделенные средства пойдут как на мелкий ремонт, так и на реализацию более глобальных перемен.

В частности, в школах № 5, 43, 20, 12, 133 и 125 отремонтируют спортивные залы, а в последней обновят еще и пищеблок, где будет установлено новое холодильное оборудование.

В школе №114 установят новую баскетбольно-волейбольную площадку, отремонтируют беговую дорожку, поменяют окна и двери в столовой.

В школе № 144 также идет ремонт столовой с увеличением зоны обеденного зала, чтобы места хватало всем учащимся.

Кроме того, ремонт кровель запланирован в девяти образовательных организациях (№ 127, 126, 20, 124, 30, 145, 161, 6, клуб «Юный автомобилист»), ремонт туалетов в школах № 37, 43, 169, 16.

У школ № 170, 133 появится новый забор, а в школе № 190 обновят фасад здания, который не видел ремонта долгие годы.

Установка новых умывальников перед входом в спортзал и школьную столовую выполняется в школах № 43 и № 63.

В школе № 119 ремонтируют учебные кабинеты и меняют оконные блоки для организации зоны обучения детей с расстройством аутистического спектра.

«Во всех школах Автозаводского района идет косметический ремонт учебных кабинетов и коридоров. В обязательном порядке проводятся все необходимые мероприятия по подготовке образовательных организаций к новому учебному году, включая проверку технологического оборудования, измерение сопротивления изоляции проводов, техническое обследование работоспособности автоматической пожарной сигнализации, проверку внутренних пожарных кранов и рукавов», - сказал глава Автозаводского района Александр Нагин.